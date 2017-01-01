В столиці почастішали напади домашніх котів на своїх господарів

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Лише за один день, 13 березня, волонтери отримали дев’ять викликів.

У Києві почастішали випадки нападу домашніх котів на своїх господарів.

Про це йдеться в повідомленні волонтерської «Команди порятунку тварин».

«Почастішали випадки нападу на господарів домашніх кішок. Господарі, насамперед, підозрюють сказ, але в ході діалогу з’ясовується, що кішка не була на вулиці кілька років і заразитися сказом не могла», – пишуть волонтери.

За інформацією «Команди порятунку», у цих тварин зазвичай виявляють гормональний збій або проблеми з нирками у стерильних котів.

Джерело: zik.ua