У столиці продовжує знижуватися рівень загальної захворюваності на грип і ГРВІ

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З 19 до 25 грудня у столиці зареєстровано 46 419 хворих на грип і ГРВІ, що на 4,6% нижче порівняно з минулим тижнем. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник

«Наразі у столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей, навпаки, спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% порівняно з попереднім тижнем. У структурі захворюваності за 51 тиждень діти становлять 59,4%, переважно хворіють діти віком від 5 до 14 років (14 930 осіб)», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста з 19 до 25 грудня госпіталізовано 574 особи, із них 266 – це діти.

«За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 687 осіб, із початку епідемічного сезону вакциновано 11 074 особи, з них 2257 дітей», – сказав заступник голови КМДА.