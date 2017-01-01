В столиці шахраї заволоділи десятком чужих квартир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банду квартирних шахраїв затримали в столиці. Шукали порожні приміщення, захоплювали їх, і поспішно продавали. На яку нерухомість полювали? І як не стати жертвою мисливців на квадратні метри?

Злодії підшукували порожні столичні квартири, власники яких виїхали за місто, за кордон або взагалі померли. Виготовляли підроблені документи на право власності та оформляли квадратні метри на підставних осіб. А вже далі продавали їх добропорядним покупцям.

«В результаті проведених обшуків за місцем проживання фігурантів оперативники отримали достатню кількість документів і доказів, що підтверджують їх злочинну діяльність, зокрема, підроблені документи на житло, чужі паспорти, нотаріальні бланки», – розповів начальник нацполіціі Андрій Крищенко.

Таким чином шахраї за кілька місяців заволоділи щонайменше десятьма квартирами. Юрист каже: випадків привласнення житла через підробку документів зараз стало більше. Стверджує, що злочинів сприяють самі нотаріуси.

«У нас нотаріуси не несуть кримінальної відповідальності за те, що вони видали наступний документ, щоб якісь аферисти цим скористалися і заволоділи майном. Без нотаріуса це зробити неможливо», – пояснив адвокат Іван Ліберман.

Як не потрапити в мережі шахраїв? Юрист радить стежити за документами. Право власності на квартиру, паспорт, код – ні за яких умов не віддавати в руки сторонніх осіб. Адже за лічені секунди ті можуть сфотографувати їх і виготовити фальшивки.

Але не менш важливо подбати про безпеку самого приміщення! Найпоширеніший спосіб дізнатися, що квартира не пустує, – наклейки або сірник в дверях.

«Ось в цю ділянку кладеться маленький кульку якийсь сірники, і коли двері відкривається, цей шматочок падає, і злочинець, проходячи повз, розуміє: зрушать килимок і впала папірчик», – розповів експерт з безпеки Михайло Гулак.

Експерт радить при тривалій відсутності просити навідуватися сусідів. А ще скористатися датчиком включення світла. Прилад можна запрограмувати, щоб включав лампи самостійно. Так ви з'імітуєте свою присутність в квартирі.





Джерело: Надзвичайні новини