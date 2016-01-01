У столиці затримали пом'яту машину з наркоманом за кермом (ФОТО)
- Вчора, 11:30
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В автомобілі – маса поломок, а на горе-водії – вже три протоколи
У Києві вчора біля парку Перемоги було помічено підозрілий автомобіль КIA, який був весь пом'ятий і рухався без світла. Авто зупинили співробітники поліції. Далі з'ясувалося – жодних документів у водія із собою немає взагалі, повідомили активісти команди Pitbull Kiev.
На водія вже двічі виписували протокол з тієї ж причини і ще на ньому висить 130 ст. (керування авто у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння).
Сам водій перебував у неосудному стані – наркотичне сп'яніння. Одягнений був у дві куртки, пізніше одягнув ще третю куртку. Він не розумів, де він, навіщо його зупинили і намагався по виключеному телефону додзвонитися родичам. «Цього разу його зв'язок із космосом підвів», – іронізують активісти.
У машини 2013 року, на якій пересувався наркоман, 70 тисяч пробігу, але із «живих» деталей – лише задні ліхтарі.
Джерело: Сегодня