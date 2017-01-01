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    В столиці зіткнулися маршрутка і трамвай (фото)

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    Фото: Київ Оперативний

    ДТП з постраждалими сталося біля станції метро Чернігівська

    У Києві біля станції метро «Чернігівська» зіткнулися трамвай і маршрутне таксі сьогодні, 2 квітня 2017 року.

    «Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталося біля метро Чернігівської», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією, в одному з районів Києва зіткнулися маршрутне таксі №555 і трамвай. На місце події прибуло декілька карет швидкої допомоги і співробітники патрульної поліції Києва. Інформація щодо кількісті потерпілих не уточнюється.

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    В столиці зіткнулися маршрутка і трамвай (фото)
    В столиці зіткнулися маршрутка і трамвай (фото)
    В столиці зіткнулися маршрутка і трамвай (фото)
    В столиці зіткнулися маршрутка і трамвай (фото)
    Фото: Київ Оперативний

    Джерело: РБК-Україна

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