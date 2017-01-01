В Урядовий квартал неповнолітній хлопець намагався пронести вибуховий пакет

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У Києві 17-річний хлопець намагався пронести в Урядовий квартал петарди і вибуховий пакет. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Близько 9:30 під час забезпечення публічної безпеки на вулиці Грушевського поліцейські зупинили молодика із сумкою. Під час огляду його речей поліцейські виявили вибуховий пакет, шість петард та дві радіостанції.

Власником речей виявився 17-річний житель Дніпропетровської області. Із ним спілкуються правоохоронці. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції, проводиться перевірка.