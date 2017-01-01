Вандали спаплюжили польський і український цвинтарі у Биківні

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Невідомі вандали розмалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні неподалік від Києва і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного цвинтаря.

Про це у середу, 25 січня, повідомив директор Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Богдан Біляшівський.

Як повідомляється, інцидент стався у ніч з вівторка на середу (з 24 на 25 січня), а написи побачили вранці. Як повідомив Біляшівський, на місці працює поліція.

«В українській та польській частинах цвинтаря невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській і українській частинах написали символи «СС». У польській частині написали «СС Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова. Була також спроба зруйнувати ломом вхід до польської частини цвинтаря. Одна колона перехилена, інша - не пошкоджена», - сказав Біляшівський.

Як відомо, 21 вересня 2012 року у Биківні під Києвом було відкрито Польський військовий цвинтар. Там спочивають майже дві тисячі поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Сталіна.

Меморіал у Биківні – це четвертий так званий катинський цвинтар, після кладовищ у Катинському лісі, Мєдному та Харкові-П’ятихатках. Весною 1940 року жертвами НКВС загалом стали понад 22 тисячі польських полонених, захоплених у неволю після наступу СРСР на Польщу. Ця трагедія ввійшла до історії як Катинський злочин.

Нещодавно невідомі вандали зруйнували пам'ятник польським жертвами Другої світової війни у селі Гута Пеняцька Львівської області.

Джерело: Укрінформ