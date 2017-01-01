Вандали вкрали декілька бронзових частин меморіалу Вічної Слави
- Сьогодні, 15:34
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У Києві вандали продовжують знищувати пам'ятники
У Києві невідомі вкрали чотири бронзові деталі Вічного вогню меморіального комплексу Вічної Слави.
Крадіжку виявив один з комунальників в неділю, 2 квітня. На сьогоднішній день поліція займається пошуком зловмисників.
Найімовірніше, бронзові деталі меморіалу викрали мисливці за кольоровим металом, щоб потім здати їх на брухт. Також меморіал могли спеціально пошкодити вандали. У разі затримання злочинців світить кримінальна відповідальність.
Раніше «Главком» повідомляв, як столичні комунальники відмивають від фарби пам'ятник Володимиру Великому.
Джерело: Обозреватель