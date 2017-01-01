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    Вандали вкрали декілька бронзових частин меморіалу Вічної Слави

    • Сьогодні, 15:34
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    У Києві вандали продовжують знищувати пам'ятники

    У Києві невідомі вкрали чотири бронзові деталі Вічного вогню меморіального комплексу Вічної Слави.

    Крадіжку виявив один з комунальників в неділю, 2 квітня. На сьогоднішній день поліція займається пошуком зловмисників.

    Найімовірніше, бронзові деталі меморіалу викрали мисливці за кольоровим металом, щоб потім здати їх на брухт. Також меморіал могли спеціально пошкодити вандали. У разі затримання злочинців світить кримінальна відповідальність.

    Раніше «Главком» повідомляв, як столичні комунальники відмивають від фарби пам'ятник Володимиру Великому.

    Джерело: Обозреватель

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