Вбивство бізнесмена в Києві: поліція розглядає декілька версій злочину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі розглядають версії злочину, серед яких професійна діяльність та особисте життя.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, які провели огляд та вилучили речові докази – гільзи від патронів до пістолету Макарова.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Внаслідок події дівчина, 2008 року народження, отримала вогнепальне поранення руки, а хлопчику, 2011 року народження, поранили ногу. Дітям надана необхідна медична допомога, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує», - зазначив начальник поліції Києва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює свідків та очевидців події.

«Ми встановили особу вбитого - це місцевий мешканець, який займався бізнесом. Тож головними версіями розглядаємо як його професійну діяльність, так й особисте життя. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх подробиць події та осіб, причетних до вбивства», - додав Андрій Крищенко.

Як повідомляв «Главком», в середу ввечері у Києві невідомий розстріляв «Мерседес» одеського бізнесмена. Подія сталась у Голосіївському районі столиці, коли чоловік разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Внаслідок стрілянини Олександр Ряжев загинув, а дітей доставили в лікарню.