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    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини

    • Сьогодні, 16:06
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    Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

    Увечері 13 січня поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження.

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    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини
    Вибух в Дніпровському районі столиці. Поліція встановлює обставини

    Проводиться огляд місця події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

    Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.

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