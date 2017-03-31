Від тепла вже відключили понад 97% столичних житлових будинків

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Станом на ранок 3 квітня в столиці відключено від опалення понад 97% житлових будинків

До кінця доби планується завершити процес відключення. Про це під час щотижневого брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, найбільше відключено будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕКами – 99,7%. На 95,65% відключено ОСББ та ЖБК, на 86,3% – відомчі будинки.

Лише розпочинають відключення лікувальні та навчально-виховні заклади.

«Я нагадую, що в зазначених установах тепло відключають за індивідуальними заявками адміністрації лікарні, школи чи дитсадка», – зауважив Пантелеєв.

Нагадаємо, міська влада прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон 1 квітня. Відповідне розпорядження КМДА від 31.03.17 №368 підписав київський міський голова Віталій Кличко. Підставою для завершення опалювального сезону став прогноз погоди, отриманий від Українського гідрометцентру: «З 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура буде більше +8 градусів».