Вихідними в столичних районах пройдуть ярмарки (адреси)
- Сьогодні, 09:07
-
Розсилка
Продовольчі ярмарки у Києві
20-21 травня в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
У столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
20 травня (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
- Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. К. Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
21 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.