Вихідними в столиці пройдуть продуктові ярмарки (адреси)
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25 та 26 березня в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
Для повнішого задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 25 та 26 березня, будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Так, 25 березня (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. К. Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
26 березня (неділя) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.