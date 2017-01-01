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    Вихідними в столиці пройдуть продуктові ярмарки (адреси)

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    25 та 26 березня в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    Для повнішого задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 25 та 26 березня, будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, 25 березня (субота) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. К. Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
    • Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

    26 березня (неділя) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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