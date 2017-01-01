Віряни у Києві окрім пасок освятили вино, ковбасу і навіть пачку солі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не всі мешканці столиці дотримуються традиції

Українці на Великдень традиційно освячують у церкві паски і крашанки. Однак не всі дотримуються традиції. Деякі громадяни хочуть, аби священик освятив окрім пасок і святкових яєць також сир, ковбасу, алкогольні напої і навіть пачку солі.

Раніше зі святом українців привітав Президент України Петро Порошенко. «Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко.

Як повідомлялося, напередодні Благодатний вогонь зійшов на Землю. Пізніше до Києва прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.