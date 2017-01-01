Віталій Кличко отримав ключі від «Євробачення-2017»

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«Розпочався відлік часу до старту пісенного конкурсу, який цього року відбудеться в столиці України»

Мер Києва Віталій Кличко отримав символічні ключі від «Євробачення». Їх, під час урочистої церемонії, яка відбулася в Київській мерії, вручила президент міської ради минулорічного господаря конкурсу – Стокгольма – Єва-Луїза Ерландссон.

«Я радий вітати всіх сьогодні тут, на першому офіційному заході події, на яку ми всі чекаємо і до якої готуємося – «Євробачення-2017». Столиця України вдруге прийматиме пісенний конкурс. І мені надзвичайно приємно бути причетним до цього дійства, брати безпосередню участь у підготовці і проведенні «Євробачення», – зазначив мер Києва Віталій Кличко. – Бо музику люблять усі. І я переконаний, вона єднає світ. Робить його добрішим, дарує людям настрій. І саме завдяки «Євробаченню» люди в усьому світі мають можливість – через музику – дізнатися про культуру, характер, вподобання людей в багатьох країнах. І ми всі вдячні Джамалі, завдяки якій минулого року світ знову почув про Україну, оцінив її талант, музику і душу!», – наголосив Київський міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що Київ із радістю чекає на «Євробачення» і готується до його проведення. Та запевнив, що конкурс відбудеться на найвищому рівні.

«Сьогодні офіційно розпочався відлік часу до старту пісенного конкурсу. Ми зробимо все, щоб із притаманною українцям гостинністю і душевністю прийняти всіх гостей, які приїдуть на «Євробачення-2017». Щоб про Україну і про нашу столицю залишилися яскраві враження і теплі спогади. Щоб іноземні гості, – а їх ми очікуємо понад 20 тисяч, – побачили, яке гарне наше місто, і які відкриті та щирі люди українці», – сказав мер Києва під час церемонії.

«Ви гідно і яскраво провели «Євробачення». Київ приймає естафету! І в травні наше місто стане музичною столицею Європи, – звернувся Віталій Кличко до президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон. – Бо, ще раз підкреслю, музика об’єднує людей, – міста, країни, континенти. І це дуже важливо. І особливо важливо сьогодні для України».