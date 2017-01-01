Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)

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Затримано голову військово-лікарської комісії за визнання не придатним на військову службу призовника

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції України затримано на «гарячому» під час одержання хабара у 900 доларів США голову військово-лікарської комісії Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Військовослужбовець отримав вказану суму від призовника за визнання його не придатним на строкову військову службу за станом здоров’я.

Хабарника затримано в порядку статті 208 КПК України та вилучено суму неправомірної вигоди. Військовому лікарю готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Мукачєві було затримано на хабарі начальника військового полігону. Хабарник вимагав та одержав від закарпатця гроші за відпуск із полігону лісопродукції без оформлення у встановленому порядку документів.