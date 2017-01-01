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    Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)

    • Вчора, 23:29
    • Розсилка

    Затримано голову військово-лікарської комісії за визнання не придатним на військову службу призовника

    Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції України затримано на «гарячому» під час одержання хабара у 900 доларів США голову військово-лікарської комісії Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату.

    Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    Військовослужбовець отримав вказану суму від призовника за визнання його не придатним на строкову військову службу за станом здоров’я.

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    Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)
    Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)
    Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)
    Військового лікаря спіймали на хабарі 900 доларів США (фото)

    Хабарника затримано в порядку статті 208 КПК України та вилучено суму неправомірної вигоди. Військовому лікарю готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. 

    Нагадаємо, що в Мукачєві було затримано на хабарі начальника військового полігонуХабарник вимагав та одержав від закарпатця гроші за відпуск із полігону лісопродукції без оформлення у встановленому порядку документів.

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