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    Внаслідок пожежі на Київщині загинув чоловік

    • Сьогодні, 12:16
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    Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області

    Сьогодні, 28 грудня, о 2:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Пилиповичі по вулиці Шевченка. 

    Після прибуття пожежників на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку. Під час розвідки було знайдено тіло власника 1970 року народження.

    Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

    Джерело: УНН

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