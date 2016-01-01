Внаслідок пожежі на Київщині загинув чоловік
- Сьогодні, 12:16
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області
Сьогодні, 28 грудня, о 2:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Пилиповичі по вулиці Шевченка.
Після прибуття пожежників на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку. Під час розвідки було знайдено тіло власника 1970 року народження.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Джерело: УНН