Внаслідок пожежі на Київщині загинув чоловік

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Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області

Сьогодні, 28 грудня, о 2:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Пилиповичі по вулиці Шевченка.

Після прибуття пожежників на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку. Під час розвідки було знайдено тіло власника 1970 року народження.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Джерело: УНН