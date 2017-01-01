Внесення змін у роботу автобусного маршруту №5
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Зміни в роботі зупинок автобусів маршруту № 5
Для покращення обслуговування пасажирів з 6 квітня вносяться зміни в роботу зупинок автобусів маршруту № 5, а саме:
на вул. Кіровоградській впроваджується додаткова зупинка «Вул. Кіровоградська» в напрямку Залізничного вокзалу «Центральний»;
на вул. Ізюмській в напрямку вул. Ізюмська зупинка «АТП № 6» (на вимогу) переноситься на 50 метрів вперед.
Про це повідомило комунальне підприємство «Київпастранс».