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    Внесення змін у роботу автобусного маршруту №5

    • Сьогодні, 09:56
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    Зміни в роботі зупинок автобусів маршруту № 5

    Для покращення обслуговування пасажирів з 6 квітня вносяться зміни в роботу зупинок автобусів маршруту № 5, а саме:

    на вул. Кіровоградській впроваджується додаткова зупинка «Вул. Кіровоградська» в напрямку Залізничного вокзалу «Центральний»;

    на вул. Ізюмській в напрямку вул. Ізюмська зупинка «АТП № 6» (на вимогу) переноситься на 50 метрів вперед.

    Про це повідомило комунальне підприємство «Київпастранс». 

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