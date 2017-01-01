Вночі 17 березня у Києві очікується невеликий дощ з мокрим снігом

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Зима не здає позиції

За прогнозом Українського гідрометцентру у п’ятницю, 17 березня, у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6–8° тепла.

Наступними днями, 18-19 березня, також очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5–7° тепла.

Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.