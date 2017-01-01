Водій затримав злодія, який намагався обікрасти його авто

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Власник транспортного засобу на 15 хвилин залишив машину без нагляду – і цим скористався зловмисник

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від киянина: підійшовши до власного автомобіля Ford Mondeo, він помітив за кермом невідомого. Чоловік самотужки затримав зловмисника і викликав поліцію.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час розмови з потерпілим стало зрозуміло, що автомобіль він залишив на парковці біля магазину не більше ніж на 15 хвилин. А коли повернувся, побачив, що там хтось «господарює».

Затриманим виявився громадянин без постійного місця проживання, 1983 року народження, раніше неодноразово судимий за крадіжки. Із салону авто він встиг викрасти лише талони на пальне.

Як зловмисник проник у машину, з’ясовують правоохоронці. Потерпілий наголошує, що автомобіль зачиняв і ставив на сигналізацію.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.