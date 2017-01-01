  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Вогнеборці ліквідували пожежу в одному із ресторанів Києва

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    Надзвичайна подія сталася у Печерському районі столиці

    У центрі Києва сталася пожежа в ресторані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    11 квітня о 19:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що у 5-поверховому житловому будинку по вулиці Драгомирова, виникла пожежа.

    На місце події негайно прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в підвальному приміщенні в ресторані сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням. О 19:40 бійці локалізували пожежу, а о 19:47 ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріли два електрощитка, стіл та два стільці, пошкоджено кондиціонер, телевізор, закопчено стіни та стеля.

    На місці пожежі працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ