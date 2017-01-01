Вогнеборці ліквідували пожежу в столичному гуртожитку
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Жертв та потерпілих немає
22 лютого о 16:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому гуртожитку по вулиці Мишина Михайла виникла пожежа. Про це повідомляє сайт ДСНС.
«На місце пригоди негайно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в одній із кімнат на третьому поверсі. Вже о 16:40 пожежу було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок займання пошкоджено холодильник, закопчено стіни та стелю кімнати. Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення в холодильнику, проте остаточну причину встановить слідство.
Джерело: Вечірній Київ