Вогнеборці ліквідували пожежу в столичному гуртожитку

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Жертв та потерпілих немає

22 лютого о 16:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому гуртожитку по вулиці Мишина Михайла виникла пожежа. Про це повідомляє сайт ДСНС.

«На місце пригоди негайно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в одній із кімнат на третьому поверсі. Вже о 16:40 пожежу було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок займання пошкоджено холодильник, закопчено стіни та стелю кімнати. Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення в холодильнику, проте остаточну причину встановить слідство.