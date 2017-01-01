Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин
- Сьогодні, 17:00
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Хто врятує одне життя – врятує світ!
«Не ми це почали… У лютому 2014-го, після анексії Криму, війна буревієм прийшла на нашу землю. Стерла посмішки з облич людей і, випавши рясним Градом сліз, забрала те, що було таким дорогим для нас.
Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і прибились до військових, зараз важливо лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим. Бо він є другом, який захистить.
Три роки пліч-о-пліч… Ми всі в одному «човні» намагаємось плисти до «берегу-миру». Але дістатися до нього ми можемо, тільки здобувши перемогу».
9 лютого, об 11:00, у вестибюлі станції «Золоті ворота» відбудеться відкриття волонтерської виставки «Втрачений дім».
В експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО в 2014–2016 рр. у Пісках, Широкиному та Авдіївці.
Ініціатори проекту: Благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим» та КП «Київський метрополітен».
На презентації очікуються: радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, а також автори фоторобіт.