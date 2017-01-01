Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хто врятує одне життя – врятує світ!

«Не ми це почали… У лютому 2014-го, після анексії Криму, війна буревієм прийшла на нашу землю. Стерла посмішки з облич людей і, випавши рясним Градом сліз, забрала те, що було таким дорогим для нас.

Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і прибились до військових, зараз важливо лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим. Бо він є другом, який захистить.

Три роки пліч-о-пліч… Ми всі в одному «човні» намагаємось плисти до «берегу-миру». Але дістатися до нього ми можемо, тільки здобувши перемогу».

9 лютого, об 11:00, у вестибюлі станції «Золоті ворота» відбудеться відкриття волонтерської виставки «Втрачений дім».

В експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО в 2014–2016 рр. у Пісках, Широкиному та Авдіївці.

Ініціатори проекту: Благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим» та КП «Київський метрополітен».

На презентації очікуються: радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, а також автори фоторобіт.

Додаткова інформація: Фонд «Повернись живим» з травня 2014 року допомогає українській армії спеціальною технікою та обладнанням, котрі дозволяють зменшити втрати серед бійців та збільшують ефективність виконання бойових завдань.

Організація спеціалізується на реалізації системних проектів, а не разовій допомозі. Принципами роботи фонду є аполітичність, публічна звітність про надходження та витрати на http://savelife.in.ua/, а також контроль за експлуатацією приладів, що були передані на передову за актами виконаних робіт.

За два з половиною роки роботи «Повернись живим» було надано допомогу понад 70 підрозділам ЗСУ, на суму 99 895 466 грн.