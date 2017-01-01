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    Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин

    • Сьогодні, 17:00
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    Хто врятує одне життя – врятує світ!

    «Не ми це почали… У лютому 2014-го, після анексії Криму, війна буревієм прийшла на нашу землю. Стерла посмішки з облич людей і, випавши рясним Градом сліз, забрала те, що було таким дорогим для нас.

    Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і прибились до військових, зараз важливо лише одне – щоб їхній новий господар лишився живим. Бо він є другом, який захистить.

    Три роки пліч-о-пліч… Ми всі в одному «човні» намагаємось плисти до «берегу-миру». Але дістатися до нього ми можемо, тільки здобувши перемогу».

    9 лютого, об 11:00, у вестибюлі станції «Золоті ворота» відбудеться відкриття волонтерської виставки «Втрачений дім».

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    Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин
    Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин
    Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин
    Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин

    В експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО в 2014–2016 рр. у Пісках, Широкиному та Авдіївці.

    Ініціатори проекту: Благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим» та КП «Київський метрополітен».

    На презентації очікуються: радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, а також автори фоторобіт.

    Додаткова інформація: Фонд «Повернись живим» з травня 2014 року допомогає українській армії спеціальною технікою та обладнанням, котрі дозволяють зменшити втрати серед бійців та збільшують ефективність виконання бойових завдань.
    Організація спеціалізується на реалізації системних проектів, а не разовій допомозі. Принципами роботи фонду є аполітичність, публічна звітність про надходження та витрати на http://savelife.in.ua/, а також контроль за експлуатацією приладів, що були передані на передову за актами виконаних робіт.
    За два з половиною роки роботи «Повернись живим» було надано допомогу понад 70 підрозділам ЗСУ, на суму 99 895 466 грн.
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