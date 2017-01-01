Впродовж тижня киянам буде важко дістатися своїх осель на Борщагівці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидкісний трамвай

Тимчасові зміни в роботі трамваїв маршруту № 1 та № 3

Із 15 до 18 травня, з 23:00 до 06:00, рух трамваїв маршрутів № 1 і № 3 закривається. Такі зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перетині вулиць Жилянської і Старовокзальної.

Про це інформує комунальне підприємство «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві буде змінено назву тролейбусної зупинки «Універмаг «Московський».

З 13 травня 2017 року, зупинка тролейбусних маршрутів №11, 12 та 43 «Універмаг «Московський», розташована на Голосіївському проспекті, перейменовується на «Коломийський провулок».