  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Впродовж тижня киянам буде важко дістатися своїх осель на Борщагівці

    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    Швидкісний трамвай
    Швидкісний трамвай

    Тимчасові зміни в роботі трамваїв маршруту № 1 та № 3

    Із 15 до 18 травня, з 23:00 до 06:00, рух трамваїв маршрутів № 1 і № 3  закривається. Такі зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перетині вулиць Жилянської і Старовокзальної.

    Про це інформує комунальне підприємство «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві буде змінено назву тролейбусної зупинки «Універмаг «Московський».

    З 13 травня 2017 року, зупинка тролейбусних маршрутів №11, 12 та 43 «Універмаг «Московський», розташована на Голосіївському проспекті, перейменовується на «Коломийський провулок».

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ