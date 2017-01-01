Вже на наступному тижні кияни зможуть дізнатися, як буде виглядати Шулявський міст

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«Найближчим часом місто затвердить проект реконструкції Шулявського шляхопроводу»

Сподіваюся, що уже наступного тижня містобудівна рада ухвалить рішення про те, як виглядатиме Шулявський шляхопровід після реконструкції. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Мер нагадав, що цього тижня на засіданні секції архітектурно-містобудівної ради її члени розглянули 7 проектів реконструкції шляхопроводу і відібрали три, які найбільше відповідають висунутим вимогам.

«Ми запросили до обговорення архітекторів, профільних спеціалістів з будівництва транспортних споруд. Сподіваюся, що наступного тижня ми будемо мати висновки та рішення, як виглядатиме шляхопровід після реконструкції. Важливо не втрачати час. Цього року ми вже запланували більше 2 млрд грн, які будуть вкладатися в реконструкцію об’єктів інфраструктури», - підкреслив Кличко.

Міський голова нагадав, що після надзвичайної ситуації на Шулявці столична влада перевіряє стан усіх штучних об’єктів – мостів та шляхопроводів, щоб визначити їх технічний стан. За попередньою інформацією, обстежують понад 170 об’єктів інфраструктури.

«В аварійному стані об’єктів не виявлено. Деякі є в передаварійному стані. Це означає, що нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб ці об’єкти в жодному разі не перейшли в категорію аварійних, які б могли нести загрозу життю та здоров’ю киян та життєдіяльності міста. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук прозвітує перед депутатами Київради і киянами про експертні висновки і надасть аналітику щодо стану об’єктів, які зараз перевіряються», - наголосив Кличко.

Як раніше повідомляв «Главком», з семи варіантів реконструкції Шулявського шляхопроводу було обрано три варіанти. Проекти були направлені на подальшу розробку та доопрацювання.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.