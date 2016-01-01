Як буде працювати столичний транспорт у новорічну ніч

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Громадський транспорт столиці

У ніч на 1 січня громадський транспорт столиці не буде працювати лише одну годину.

У новорічну ніч кияни зможуть гуляти допізна в центрі міста і дістатися додому на громадському транспорті. За запевненням влади, транспорт буде працювати практично всю ніч.

Як пояснюють в департаменті транспорту КМДА, в ніч з 31 грудня на 1 січня роботу наземного транспорту (автобуси, трамваї і тролейбуси) продовжать на три години.

«Це означає, що працювати вони будуть до четвертої години ранку. Крім того, рухомий склад «Київпастрансу» вийде на лінії о п'ятій годині ранку. Фактично транспорт в новорічну ніч не буде працювати лише одну годину», – розповіли «Сегодня» в департаменті. Що ж стосується столичного фунікулера, то кататися на ньому городяни зможуть всю ніч. Працювати він буде цілодобово.

Також в новорічну ніч городяни зможуть скористатися трьома нічними тролейбусними маршрутами №91H (Центральний залізничний вокзал – вул. Милославська), №92H (Південний залізничний вокзал – вул. Свободи), №93H (Ст. М. «Площа Льва Толстого «- вул. Чорнобильська) і одним автобусним №137 (Центральний залізничний вокзал – ст. м. «Харківська»). Запустять їх 30 грудня, а їздити вони будуть з 23:00 до 6:00 (вартість проїзду – 3 грн) на постійній основі. «Ми сподіваємося, що ці маршрути будуть особливо популярні в новорічну ніч», – розповіли в департаменті транспорту.

Продовжать в новорічну ніч на три години і роботу столичної підземки. «Зараз ми вирішуємо питання про продовження роботи метрополітену і на Різдво. Можливо, поїзди в цей день будуть курсувати на три години довше», – розповіли нам в київському метрополітені.

Внесуть зміни в роботу і міської електрички. З 2 по 9 січня працюватиме вона буде за графіком вихідного дня, а з розкладом можна буде ознайомитися на сайті «Київпастрансу». До слова, кияни, які захочуть скористатися таксі в новорічну ніч, будуть змушені сплатити за поїзд в півтора-два рази дорожче. Таксисти вже попереджають, що планують традиційно підняти в цю ніч ціни.

Тимчасово обмежать і рух транспорту центральними вулицями. Як пояснили нам в КМДА, планується перекрити вулицю Володимирську і Володимирський проїзд поруч з Софійською і Михайлівською площами, де буде проходити основне святкування Нового року і Різдва. «Що ж стосується перекриття інших центральних вулиць, то поки це питання вирішується», – розповіли в КМДА.

До слова, деякі тролейбуси, трамваї і навіть маршрутки вже підготувалися до свят, прикрасивши салони дощиком, іграшками та гірляндами. Наприклад, в салоні одного з тролейбусів на маршруті №24 (пр. Свободи – вул. Північна) скла вікон навіть розмалювали штучним інеєм. «Здорово, що у людей виникло бажання створити святкову атмосферу для пасажирів», – написала киянка Вікторія Падій.