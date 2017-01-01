Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олександр Сенько, Facebook

«Євробачення-2017» проводитиметься в Міжнародному виставковому центрі

У столиці України посиленими темпами триває підготовка до проведення Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

До фіналу конкурсу залишилося вже менше місяця.

Фотокореспондент Олександр Сенько на своїй сторінці у Facebook показав, що вже зроблено на сьогодні.

Раніше «Главком» повідомляв, що будівництво сцени «Євробачення» повністю завершено.

«Усі будівельно-монтажні роботи для сцени завершено. Зараз ми очікуємо на реквізит від кількох країн-учасниць. Це маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції зі статистами для перших трьох країн-учасниць», – зазначив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.