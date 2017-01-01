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    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка
    Фото: Олександр Сенько, Facebook

    «Євробачення-2017» проводитиметься в Міжнародному виставковому центрі

    У столиці України посиленими темпами триває підготовка до проведення Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    До фіналу конкурсу залишилося вже менше місяця.

    Фотокореспондент Олександр Сенько на своїй сторінці у Facebook показав, що вже зроблено на сьогодні.

    Раніше «Главком» повідомляв, що будівництво сцени «Євробачення» повністю завершено.

    «Усі будівельно-монтажні роботи для сцени завершено. Зараз ми очікуємо на реквізит від кількох країн-учасниць. Це маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції зі статистами для перших трьох країн-учасниць», – зазначив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

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    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Як Київ готується до «Євробачення». Фоторепортаж з Микільської Слобідки
    Фото: Олександр Сенько, Facebook

    Євробачення Київ
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