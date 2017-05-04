Як Київ зустрічає гостей «Євробачення». В центрі столиці різко впав курс долара

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Курси валют у Києві під час проведення Євробачення

У деяких столичних обмінниках ні з того ні з сього обвалився долар

Вже декілька днів у центрі столиці можна помітити дивний курс валют, який не відповідає курсу НБУ та ринковому курсу. Відрізняється він тільки курсом придбання валют.

Наприклад, у обмінниках на вулиці Еспланадній та початкових номерах вулиці Саксаганського долар сьогодні скуповують за курсом 25,26. А ось купити долар в цих обмінниках тут можна лише за 26,35

Євро так само купують нижче офіційного та ринкового курсу.

Трошки далі від центру, на тій самій вулиці Саксаганського долар вже купують за 26 гривень 20 копійок.

Пункт обміну валют на вулиці Саксаганського, 03 травня 2017 року

Скоріш за все, окремі гравці цього ринку таким чином реагують на наплив іноземних гостей, що масово прибувають до столиці на «Євробачення-2017».

Зазначимо, що станом на 04.05.2017 року Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долару - 26.52.