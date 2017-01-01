Як кияни святкували Великдень

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Фото: Станіслав Груздєв Великдень на Микільській Борщагівці у Києві

У Володимирському соборі святкові меси тривають від півночі.

Віряни прийшли не лише помолитися, а й доторкнутися до благодатного вогню, що прибув напередодні до Києва з Єрусалима. Цим вогнем вмиваються та запалюють від нього власні свічки.

Людей було багато, тому великодні наїдки освячували майже без перерви.

До Великоднього кошика традиційно кладуть паски та крашанки, інколи додають також м'ясні вироби та фрукти. А деякі українці проявляють і креатив.

У Патріаршому соборі греко-католиків для вірян відправили три служби поспіль. Чимало парафіян прийшли вбраними у національні строї. Принесеним могли поділитися із нужденними. Для цього у церкві облаштували пункт збору допомоги. Дітям після служби дозволяють заходити до дзвіниць. Там вони б'ють у дзвони, щоб сповістити про свято.

1 з 17 на весь екран згорнути Як святкували Великдень мешканці столичної Борщагівки (фото: Станіслав Груздєв)

Великодні меси у римо-католицькому костелі святого Олександра у Києві відправили чотирма мовами. Участь у службі українською взяв апостольський нунцій, посол Ватикану в Україні Клаудіо Гуджеротті. На службу парафіяни приходять цілими родинами.

Як кияни святкували Воскресіння Христове дивіться у сюжеті:

Зі святом українців привітав Президент України Петро Порошенко.

«Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко.

Як повідомляв «Главком», напередодні Благодатний вогонь зійшов на Землю. Пізніше до Києва прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.

Джерело: 5 канал