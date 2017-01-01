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    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)

    • Вчора, 23:39
    • Розсилка
    Кличко перевіряє будівництво колектора
    Фото прес-служби КМДА
    Кличко перевіряє будівництво колектора

    Мер Києва: У вересні ми запустимо другу нитку київського колектора

    Цього року столична влада завершує будівництво надзвичайно важливого для міста об’єкту – другої нитки головного міського каналізаційного колектора, який планують запустити у вересні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва другої нитки колектора, повідомляє «Главком».

    «Київський колектор був побудований у 1965 році і перебуває в експлуатації 52 роки. У 1997 році він був визнаний аварійним. Позаминулого  року на колекторі сталася аварія, у результаті якої три райони Києва на кілька днів залишилися без водопостачання. Силами комунальних служб аварію тоді ліквідували. Але ж така ситуація могла статися в будь-який час, бо гроші в комунальне господарство  столиці, зокрема будівництво колектора, не вкладалися десятки років. Нам вдалося відновити будівництво другої нитки колектора. І зараз тут триває завершальний етап робіт», – розповів Віталій Кличко.

    Мер Києва підкреслив, що колектор – дуже важливий для столиці інфраструктурний об'єкт, у будівництво якого вклали 1,3 млрд грн.

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    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)
    Фото прес-служби КМДА

    «Дві третини фінансувало місто, одну третину – держава», – зазначив мер Києва.

    Він зауважив, що станом на сьогодні друга нитка колектора готова на 92% і запустити його в роботу планують у вересні.

    Віталій Кличко також спустився у колектор. Відповідаючи на запитання журналістів, що являє собою цей об’єкт і як він виглядає зсередини, мер зазначив, що це велика труба діаметром 3 м, яка будується з використанням сучасних технологій.

    «Бетонна арматура, антикорозійне та гідроізоляційне покриття. Експерти кажуть, що такі технології дозволяють експлуатувати цей колектор упродовж 100 років, хоча колектор має гарантію 50 років», – наголосив Віталій Кличко.

    Друга нитка Головного міського каналізаційного колектору обслуговуватиме Оболонський, Подільський, частину Шевченківського районів Києва, а також Вишгород, Ірпінь, Бучу та інші передмістя правобережної частини столиці.

    Віталій Кличко ЖКГ Київ будівництво мер технології
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