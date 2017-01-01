Як Кличко опустився на дно колектора (фоторепортаж)

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Фото прес-служби КМДА Кличко перевіряє будівництво колектора

Мер Києва: У вересні ми запустимо другу нитку київського колектора

Цього року столична влада завершує будівництво надзвичайно важливого для міста об’єкту – другої нитки головного міського каналізаційного колектора, який планують запустити у вересні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва другої нитки колектора, повідомляє «Главком».

«Київський колектор був побудований у 1965 році і перебуває в експлуатації 52 роки. У 1997 році він був визнаний аварійним. Позаминулого року на колекторі сталася аварія, у результаті якої три райони Києва на кілька днів залишилися без водопостачання. Силами комунальних служб аварію тоді ліквідували. Але ж така ситуація могла статися в будь-який час, бо гроші в комунальне господарство столиці, зокрема будівництво колектора, не вкладалися десятки років. Нам вдалося відновити будівництво другої нитки колектора. І зараз тут триває завершальний етап робіт», – розповів Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що колектор – дуже важливий для столиці інфраструктурний об'єкт, у будівництво якого вклали 1,3 млрд грн.

«Дві третини фінансувало місто, одну третину – держава», – зазначив мер Києва.

Він зауважив, що станом на сьогодні друга нитка колектора готова на 92% і запустити його в роботу планують у вересні.

Віталій Кличко також спустився у колектор. Відповідаючи на запитання журналістів, що являє собою цей об’єкт і як він виглядає зсередини, мер зазначив, що це велика труба діаметром 3 м, яка будується з використанням сучасних технологій.

«Бетонна арматура, антикорозійне та гідроізоляційне покриття. Експерти кажуть, що такі технології дозволяють експлуатувати цей колектор упродовж 100 років, хоча колектор має гарантію 50 років», – наголосив Віталій Кличко.

Друга нитка Головного міського каналізаційного колектору обслуговуватиме Оболонський, Подільський, частину Шевченківського районів Києва, а також Вишгород, Ірпінь, Бучу та інші передмістя правобережної частини столиці.