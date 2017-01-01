Як комунальники розплавленим свинцем лагодили водогін на Борщагівській (фото)

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Ремонтні роботи тривали увесь день

Сьогодні уночі, в Шеченківському районі столиці, сталася аварія на водогоні. Дзвінок до аварійної служби «Київводаканалу» надійшов о 02:37.

Повідомлялось, що на вулиці Борщагівській, 14, зафіксовано витік води. Вся проїзжа частина дороги була у піску і воді.

До ранку аварію було локалізовано, але в ямі було повно води. Для початку аварійно-ремонтних робіт треба було відкачати воду.

Весь день комунальники вживали заходів щодо відновлення роботи водогону.

Під кінець дня кореспондент «Главкома» став свідком, як співробітники «Київводоканала» наблизились до завершальної стадії.

Один із робітників на багатті розплавляв свинець, який потім його колеги залили в отвір у трубі. Коли свинець застигне вийде стопорне кільце.