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    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)

    • Сьогодні, 22:22
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    Віталій Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону, який відбувся у столиці.

    Мер пробіг благодійний забіг «Переможці» на дистанцію 2 км на підтримку героїв однойменного соціального проекту. Зібрані у забігу кошти будуть спрямовані на придбання спортивних протезів для ветеранів та волонтерів АТО.

    «Дуже добре, що у Києві відбуваються такі події. Київ стає спортивним містом. Цього року учасників півмарафону майже на 2 тисячі більше, ніж минулого. Загалом у заході беруть участь понад 9 тисяч осіб. Все більше людей приєднуються, все кращою стає організація півмарафону», – зазначив Віталій Кличко перед початком забігу.

    Разом з мером Києва участь в благодійному забігу взяли посадовці КМДА та депутати Київради.

    Після фінішу столичний голова зазначив, що спорт завжди приносить позитивні емоції, і зауважив, що із задоволенням пробіг 2 км. Віталій Кличко закликав усіх займатися спортом. «У здоровому тілі – здоровий дух», – сказав Київський міський голова.

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    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)
    Фото прес-служби КМДА

    Він наголосив, оскільки забіг благодійний, то головне – не результат, а масова участь киян у ньому.

    Мер також зазначив, що сьогодні українські боксери Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко у США провели боксерські поєдинки й перемогли своїх суперників.

    «Сьогодні вночі три наших хлопці, боксери, перемогли в Америці. Я хотів би їх привітати. Нам потрібні перемоги!» – підкреслив Віталій Кличко.

    Мер Києва також привітав всіх українців з Вербною неділею.

    Віталій Кличко Київ напівмарафон мер
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