Як столичні чиновники та кияни бігали вулицями міста (фото)

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Віталій Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону, який відбувся у столиці.

Мер пробіг благодійний забіг «Переможці» на дистанцію 2 км на підтримку героїв однойменного соціального проекту. Зібрані у забігу кошти будуть спрямовані на придбання спортивних протезів для ветеранів та волонтерів АТО.

«Дуже добре, що у Києві відбуваються такі події. Київ стає спортивним містом. Цього року учасників півмарафону майже на 2 тисячі більше, ніж минулого. Загалом у заході беруть участь понад 9 тисяч осіб. Все більше людей приєднуються, все кращою стає організація півмарафону», – зазначив Віталій Кличко перед початком забігу.

Разом з мером Києва участь в благодійному забігу взяли посадовці КМДА та депутати Київради.

Після фінішу столичний голова зазначив, що спорт завжди приносить позитивні емоції, і зауважив, що із задоволенням пробіг 2 км. Віталій Кличко закликав усіх займатися спортом. «У здоровому тілі – здоровий дух», – сказав Київський міський голова.

Він наголосив, оскільки забіг благодійний, то головне – не результат, а масова участь киян у ньому.

Мер також зазначив, що сьогодні українські боксери Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко у США провели боксерські поєдинки й перемогли своїх суперників.

«Сьогодні вночі три наших хлопці, боксери, перемогли в Америці. Я хотів би їх привітати. Нам потрібні перемоги!» – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва також привітав всіх українців з Вербною неділею.