Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України

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Урочисте засвічення головної новорічної ялинки на Софійській площі.

Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у Києві. У церемонії також взяла участь дружина президента Марина Порошенко.

«З Днем Святого Миколая всіх! Це одне з найсвітліших і, я б сказав, найчарівніших свят, на яке чекають і діти, і дорослі. У цей день Київ вже традиційно розпочинає святкування новорічних свят. Третій рік поспіль наше різдвяне містечко розташовується на Софійській і Михайлівській площах. Сьогодні поруч із Софією ми запалимо вогні головної новорічної ялинки. Цього року вона в нас 26 метрів. Цю красуню привезли до Києва з Івано-Франківщини, а прикрашали справжніми яворівськими іграшками», - зазначив Віталій Кличко під час вітального слова.

Ялинку на Софійській площі прикрасили 3-ма км гірлянд, 42 тисячами ліхтариків та 1000 дерев'яних іграшок, над якими працювали народні майстри зі Львівщини.

«І сьогодні, в День Святого Миколая, який, як ми знаємо, творить чудеса, я пропоную всім, як тільки спалахнуть вогні нашої ялинки, загадати бажання. І нехай воно виповниться! До речі, це теж можна зробити традицією - щороку, на Миколая, загадувати бажання біля головної ялинки. Я вітаю всіх із Днем святого Миколая, з прийдешнім Новим роком та Різдвом. І бажаю миру, здоров'я і сил, тепла та любові. Ми все подолаємо! Бо віримо в свою країну і любимо її. Зі святом вас!», - привітав Віталій Кличко киян на площі.

Різдвяне містечко на Софійській площі працюватиме з 19 грудня до 15 січня. Головні заходи проходитимуть у п’ятниці, суботи і неділі та у святкові дні - Миколая, Новий рік і на Різдво. Загалом під час святкувань відбудеться 15 концертів.

Як і минулого року, різдвяне містечко охоплюватиме Софійську та Михайлівську площі, а також Володимирський проїзд, який їх з’єднує. На Софійській площі розміщуються Головна ялинка та сцена, майданчик для селфі, виставка іграшок, які робили діти з усієї України. На Михайлівській площі розташувалося містечко розваг із 21-метровим колесом огляду, гірками, льодяними скульптурами, тунелем бажань та каруселями.