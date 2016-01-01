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    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України

    • 19 Грудня, 23:02
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    Урочисте засвічення головної новорічної ялинки на Софійській площі.

    Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у Києві. У церемонії також взяла участь дружина президента Марина Порошенко.

    «З Днем Святого Миколая всіх! Це одне з найсвітліших і, я б сказав, найчарівніших свят, на яке чекають і діти, і дорослі. У цей день Київ вже традиційно розпочинає святкування новорічних свят. Третій рік поспіль наше різдвяне містечко розташовується на Софійській і Михайлівській площах. Сьогодні поруч із Софією ми запалимо вогні головної новорічної ялинки. Цього року вона в нас 26 метрів.  Цю красуню привезли до Києва з Івано-Франківщини, а прикрашали справжніми яворівськими іграшками», - зазначив Віталій Кличко під час вітального слова.

    Ялинку на Софійській площі прикрасили 3-ма км гірлянд, 42 тисячами ліхтариків та 1000 дерев'яних іграшок, над якими працювали народні майстри зі Львівщини.

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    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України
    Як столичний мер та родина президента запалили головну ялинку України

    «І сьогодні, в День Святого Миколая, який, як ми знаємо, творить чудеса, я пропоную всім, як тільки спалахнуть вогні нашої ялинки, загадати бажання. І нехай воно виповниться! До речі, це теж можна зробити традицією - щороку, на Миколая, загадувати бажання біля головної ялинки. Я вітаю всіх із Днем святого Миколая, з прийдешнім Новим роком та Різдвом. І бажаю миру, здоров'я і сил, тепла та любові. Ми все подолаємо! Бо віримо в свою країну і любимо її. Зі святом вас!», - привітав Віталій Кличко киян на площі.

    Різдвяне містечко на Софійській площі працюватиме з 19 грудня до 15 січня. Головні заходи проходитимуть у п’ятниці, суботи і неділі та у святкові дні - Миколая, Новий рік і на Різдво. Загалом під час святкувань відбудеться 15 концертів.

    Як і минулого року, різдвяне містечко охоплюватиме Софійську та Михайлівську площі, а також Володимирський проїзд, який їх з’єднує. На Софійській площі розміщуються Головна ялинка та сцена, майданчик для селфі, виставка іграшок, які робили діти з усієї України. На Михайлівській площі розташувалося містечко розваг із 21-метровим колесом огляду, гірками, льодяними скульптурами, тунелем бажань та каруселями.

    новорічні свята
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