Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок

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Новорічне свято в дитячому будинку

Капітан «Динамо» (Київ) Андрій Ярмоленко разом з ультрас влаштували вихованцям дитячого будинку новорічне свято.

«Кілька тижнів тому до нас звернувся Ярмоленко із пропозицією разом відвідати дитячий будинок перед Новим роком. З нього подарунки, з нас – повна організація поїздки. Вчора ця поїздка відбулась, їздили в Копилів, куди навідувались раніше вже багато разів. Зараз там перебуває 46 дітей, і кожен з них із нетерпінням чекав нашого приїзду», – повідомляє сайт ультрас «Динамо».



Андрія Ярмоленка малеча не полишала ні на секунду – автографи та спільні фото, кожен міг запитати в футболіста все, що хотів.

Кожна дитина отримала форму київського «Динамо», набір солодощів та вітальну листівку з автографом.