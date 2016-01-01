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    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок

    • 29 Грудня, 14:46
    • Розсилка

    Новорічне свято в дитячому будинку

    Капітан «Динамо» (Київ) Андрій Ярмоленко разом з ультрас влаштували вихованцям дитячого будинку новорічне свято.

    «Кілька тижнів тому до нас звернувся Ярмоленко із пропозицією разом відвідати дитячий будинок перед Новим роком. З нього подарунки, з нас – повна організація поїздки. Вчора ця поїздка відбулась, їздили в Копилів, куди навідувались раніше вже багато разів. Зараз там перебуває 46 дітей, і кожен з них із нетерпінням чекав нашого приїзду», – повідомляє сайт ультрас «Динамо».

    Андрія Ярмоленка малеча не полишала ні на секунду – автографи та спільні фото, кожен міг запитати в футболіста все, що хотів.

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    Кожна дитина отримала форму київського «Динамо», набір солодощів та вітальну листівку з автографом.

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    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
    Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок

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