Ярмоленко та ультрас «Динамо» відвідали дитячий будинок
- 29 Грудня, 14:46
-
Розсилка
Новорічне свято в дитячому будинку
Капітан «Динамо» (Київ) Андрій Ярмоленко разом з ультрас влаштували вихованцям дитячого будинку новорічне свято.
«Кілька тижнів тому до нас звернувся Ярмоленко із пропозицією разом відвідати дитячий будинок перед Новим роком. З нього подарунки, з нас – повна організація поїздки. Вчора ця поїздка відбулась, їздили в Копилів, куди навідувались раніше вже багато разів. Зараз там перебуває 46 дітей, і кожен з них із нетерпінням чекав нашого приїзду», – повідомляє сайт ультрас «Динамо».
Андрія Ярмоленка малеча не полишала ні на секунду – автографи та спільні фото, кожен міг запитати в футболіста все, що хотів.
Кожна дитина отримала форму київського «Динамо», набір солодощів та вітальну листівку з автографом.