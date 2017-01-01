Юнак впав із залізничного мосту в Києві

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Обставини того, що юнак робив вночі на мосту і чому він туди заліз, наразі не відомі.

Юнак впав із триметрової висоти на залізничному мосту Києва, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований. Про це стало відомо з власних джерел.

Інцидент стався вночі 21 січня в Солом'янському районі столиці.

Відомо, що 25-річний хлопець заліз на стічну трубу залізничного мосту, але не втримався і впав із 3-метрової висоти.

Його госпіталізували до політравматологічного відділення однієї з київських лікарень із закритою травмою грудної клітки та живота.

Джерело: УНН