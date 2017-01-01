  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Юнак впав із залізничного мосту в Києві

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка

    Обставини того, що юнак робив вночі на мосту і чому він туди заліз, наразі не відомі.

    Юнак впав із триметрової висоти на залізничному мосту Києва, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований. Про це стало відомо з власних джерел.

    Інцидент стався вночі 21 січня в Солом'янському районі столиці.

    Відомо, що 25-річний хлопець заліз на стічну трубу залізничного мосту, але не втримався і впав із 3-метрової висоти.

    Його госпіталізували до політравматологічного відділення однієї з київських лікарень із закритою травмою грудної клітки та живота.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ