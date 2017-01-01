З нагоди Дня Києва на Софійській площі відбудеться грандіозний концерт

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27 травня на Софійській площі буде свято

27 травня о 17:00 у парку Т. Г. Шевченка урочистою театралізованою ходою стартує День народження столиці. У ході братимуть участь театральні, танцювальні та циркові колективи. Вона супроводжуватиметься запальною музикою від українських музикантів.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Під час ходи заплановано 6 зупинок: 1. Парк Т. Г. Шевченка (старт ходи); 2. Київський міський будинок вчителя; 3. Національна опера України; 4. Золоті Ворота; 5. Будівля Служби Безпеки України; 6. Софійська площа (завершення ходи).

Після урочистої ходи, о 17:30 розпочнеться батл оркестрів (3 оркестри, 8 хвилин кожний). Також на киян і гостей міста чекатимуть виступи народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Україна» дитячо-юнацької хореографічної студії імені Миколи Коломійця «Щасливе дитинство».

О 18:00 гості свята разом з артистами виконають гімн столиці «Як тебе не любити, Києве мій?», після чого розпочнеться святковий концерт за участю Марії Яремчук, Ілларії, TAYANNA та Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Нагадаємо, раніше «Главком» опублікував програму розваг на День Києва.