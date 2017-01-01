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    З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів

    • Сьогодні, 11:25
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    Столична влада звітує

    У місті Києві з початку 2017 року демонтовано 176 автогазових модулів, які були встановлені незаконно.

    Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

    «З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів. А починаючи з 25 березня цього року силами міста, силами прокуратури, патрульної поліції спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 автогазових модулів. Ми також не можемо не вітати ті об’єкти, які демонтуються особисто їхніми власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати у Києві в межах закону», – сказав він.

    Джерело: УНН

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