

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада звітує

У місті Києві з початку 2017 року демонтовано 176 автогазових модулів, які були встановлені незаконно.

Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів. А починаючи з 25 березня цього року силами міста, силами прокуратури, патрульної поліції спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 автогазових модулів. Ми також не можемо не вітати ті об’єкти, які демонтуються особисто їхніми власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати у Києві в межах закону», – сказав він.

Джерело: УНН