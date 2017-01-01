З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів
- Сьогодні, 11:25
-
Розсилка
Столична влада звітує
У місті Києві з початку 2017 року демонтовано 176 автогазових модулів, які були встановлені незаконно.
Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
«З початку року у Києві демонтовано 176 нелегальних автогазових модулів. А починаючи з 25 березня цього року силами міста, силами прокуратури, патрульної поліції спільно з громадськими організаціями демонтовано 114 автогазових модулів. Ми також не можемо не вітати ті об’єкти, які демонтуються особисто їхніми власниками, оскільки таким чином бізнес починає розуміти, що необхідно працювати у Києві в межах закону», – сказав він.
Джерело: УНН