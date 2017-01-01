З сьогоднішнього дня в Києві запрацює новий автобусний маршрут

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Із 2 березня в столиці курсуватиме новий автобусний маршрут № 119

Із метою здійснення практичних кроків щодо реалізації рекомендації експертів Світового банку з оптимізації мережі маршрутів громадського транспорту столиці та відповідно до договору про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Києва з 2 березня організовується новий автобусний маршрут № 119 «вул. Юрія Смолича – Контрактова площа». Про це повідомили в КП «Київпастранс».

«Ми продовжуємо реалізувати рекомендації Світового банку. 2 березня відкриваємо вже анонсований автобусний маршрут № 119, який курсуватиме від вул. Ю. Смолича до Контрактової площі. На маршрут буде випущено 8 нових низькопідлогових автобусів МАЗ із інтервалом руху 12 хвилин. Впевнений, що даний маршрут буде популярний серед киян і гостей столиці. Також, на час перекриття Шулявського шляхопроводу, маршрут № 119 дасть змогу пасажирам доїхати до потрібних пунктів, оминувши пошкоджену ділянку», – зауважив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

Так, автобусний маршрут № 119 курсуватиме: вул. Маршала Якубовського – вул. Академіка Костичева – вул. Михайла Ломоносова – вул. Васильківська – вул. Амурська – вул. Сумська – вул. Кайсарова – просп. Валерія Лобановського – просп. Повітрофлотський – вул. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Костянтинівська – Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – Глибочицький проїзд – вул. Чорновола – просп. Повітрофлотський – просп. Валерія Лобановського – вул. Кайсарова – вул. Сумська – вул. Васильківська – вул. Ломоносова – вул. Академіка Костичева – вул. Маршала Якубовського.