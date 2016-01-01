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    За два дні в столиці зареєстровано більш 20 тисяч хворих на грип

    • Вчора, 00:04
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    За 19 та 20 грудня у столиці зареєстровано 20 947 хворих на грип і ГРВІ

    За 19 та 20 грудня у столиці зареєстровано 20 947 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Із загальної кількості захворілих 60,8% дітей віком до 17 років (12 742 дитини). Серед них: від 1 до 4 років захворіло 3 644 дитини (спостерігається незначне зменшення захворілих на 1,2%), від 5 до 9 років – 3 941 (зменшення на 8,6%), від 10 до 14 років – 3 265 (зменшення на 15,7%), від 15 до 17 років – 1 106 (зменшення на 23,2%). Наразі у зв’язку з відсутністю більше 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ керівники 86 шкіл прийняли рішення про закриття навчальних закладів, а в 43 – навчально-виховний процес призупинено частково», – розповів Микола Поворозник.

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    За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 19 та 20 грудня госпіталізовано 214 осіб, із них 109 дітей.

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