За два вихідних дні поліцейські Київщини зафіксували більше двох сотень порушень ПДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 - 28 травня, на дорогах столичної області сталося 33 дорожньо-транспортні пригоди. У 7 автопригодах постраждали люди: сім осіб отримали травми різного ступеню тяжкості, троє – загинуло. Серед травмованих троє пішоходів.

Упродовж вихідних, працівники поліції, які виконують функції із забезпечення безпеки дорожнього руху, притягнули до адміністративної відповідальності 203-х порушників Правил дорожнього руху, серед них четверо пішоходів.

Про це інформує Управління превентивної діяльності поліції Київської області, повідомляє «Главком».

Також виявлено двадцять фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Найбільш розповсюдженими порушеннями залишаються невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки, недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та проїзду перехресть.

Шановні водії! Працівники поліції Київщини вкотре закликають до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Вживання спиртних напоїв, перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та не дотримання правил безпеки на дорозі призводить до ДТП. Будьте уважні при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи людей, заздалегідь знижуйте швидкість. У багатьох випадках пильність та уважність людини за кермом може відвернути лихо. Аби зменшити ризик потрапити в небезпеку на дорозі, поліція радить пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи.