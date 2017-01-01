За минулий рік столична підземка перевезла майже 485 мільйонів пасажирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільш затребувана у 2016 році вже традиційно станція «Лісова». За рік нею скористалося більше 21 млн. киян та гостей столиці.

Найменшим попитом на Святошинсько-Броварській лінії користується станція «Дніпро». Вона прийняла мільйон пасажирів. Загалом ця лінія з 18-ти станцій перевезла 201 млн. людей.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

Другою за завантаженістю залишається Куренівсько-Червоноармійська лінія. Так, у минулому році нею скористалося 169 млн. пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції «Мінська» (понад 16 млн. за рік), мінімальний – «Поштова площа» (майже 4 млн.).

Сирецько-Печерською лінією скористалося майже 115 млн. киян та гостей столиці. Найбільше перевезла станція «Лук’янівська» (понад 14 млн.), найменше – «Червоний хутір» (1,6 млн.).

Всього за рік метрополітеном скористалося 484,6 млн. пасажирів, що на 1,1 млн. менше, ніж у 2015 році.