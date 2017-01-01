За останню добу з Києва вивезено майже 6,5 тис. тонн снігу

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Працівники підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують здійснювати роботи з очищення та вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі столиці. Роботи ведуться позмінно в цілодобовому режимі

Так, уночі з 9 на 10 січня роботи з ручного прибирання вулично-дорожньої мережі столиці проводила 31 бригада автодорівців. Зокрема виконувалось очищення від снігу тротуарів, наземних пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту.

Також у другу зміну на вулицях Києва працювало 256 одиниць спеціальної техніки, котра виконувала очищення крайніх смуг руху на вулицях і дорогах столиці, згрібання снігу на перехрестях доріг, а також допомагала бригадам із ручного прибирання у навантаженні та вивезенні снігу.

Зазначимо, що протягом останньої доби з вулично-дорожньої мережі столиці вивезено майже 6,5 тисячі тонн снігу.

Сьогодні вдень роботи з очищення вулиць і доріг столиці продовжуватиме денна зміна працівників підприємств комунальної корпорації «Київавтодор».