Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві знизилась на 7,2%

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Спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ

За 4 дні 6 тижня, з 13 до 15 лютого, за медичною допомогою до лікувальних установ Києва звернулося 17 919 осіб. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, за 4 дні 6 тижня, з 13 до 15 лютого, за медичною допомогою до лікувальних установ столиці звернулося 17 919 осіб проти 19 210 за аналогічний період минулого тижня. Спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 7,2% за рахунок, як дорослого, так і дитячого населення.

«За звітний період відмічається зниження захворюваності серед дітей на 9,5%, зокрема, серед дітей до 1-го року — на 4,1%, від 1 до 4 років — на 7%, від 5 до 9 років — на 11,1%, від 10 до 14 років — на 13,1%, від 15 до 17 років — на 8,3%. Серед школярів зменшилася кількість захворілих на 18,1%, а дорослих — на 2,1%», — зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що за звітний період до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 200 осіб, у тому числі 149 дітей.