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    Закінчення терміну подання декларацій. Столичні податківці будуть чекати киян до пізнього вечора

    • Сьогодні, 13:13
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    Подання декларації
    Подання декларації

    До уваги платників податків! 2 та 3 травня столичні ЦОП ГУ ДФС працюватимуть довше

    Столичні податків в черговий раз вирішили нагадати киянам про закінчення терміну подання декларацій.

    Для тих, хто забувся або не міг відзвітуватися раніше, і чекав останньої миті, податківці збільшили свій робочий день.

    Про це інформують у ГУ ДФС у місті Києві, повідомляє «Главком».

    «Звертаємо увагу киян, що для зручності платників податків під час кампанії декларування доходів у 2017 році, на період останніх днів подовжено режим роботи Центрів обслуговування платників Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві. Так, 2 та 3 травня 2017 року столичні сервісні центри ДФС будуть працювати у подовженому режимі – з 8:00 до 20:00», - повідомляють податківці.

    ДФС Київ декларація
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