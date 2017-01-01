Закінчення терміну подання декларацій. Столичні податківці будуть чекати киян до пізнього вечора

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Подання декларації

До уваги платників податків! 2 та 3 травня столичні ЦОП ГУ ДФС працюватимуть довше

Столичні податків в черговий раз вирішили нагадати киянам про закінчення терміну подання декларацій.

Для тих, хто забувся або не міг відзвітуватися раніше, і чекав останньої миті, податківці збільшили свій робочий день.

Про це інформують у ГУ ДФС у місті Києві, повідомляє «Главком».

«Звертаємо увагу киян, що для зручності платників податків під час кампанії декларування доходів у 2017 році, на період останніх днів подовжено режим роботи Центрів обслуговування платників Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві. Так, 2 та 3 травня 2017 року столичні сервісні центри ДФС будуть працювати у подовженому режимі – з 8:00 до 20:00», - повідомляють податківці.