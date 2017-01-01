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    Завтра столицю засипле мокрим снігом

    • Сьогодні, 16:13
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    16 березня у столиці очікується дощ з мокрим снігом

    За прогнозом Українського гідрометцентру у четвер, 16 березня, у Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики також обіцяють дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

    Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

    прогноз погоди Київ
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