Завтра столицю засипле мокрим снігом

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16 березня у столиці очікується дощ з мокрим снігом

За прогнозом Українського гідрометцентру у четвер, 16 березня, у Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики також обіцяють дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.