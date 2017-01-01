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    Завтра власники машин з іноземною реєстрацією перекриють в’їзди у Київ

    • Сьогодні, 15:10
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    Дістатися роботи буде нелегко

    У вівторок, 24 січня, власники машин з іноземними автомобільними номерами збираються частково перекрити всі в’їзди до Києва. Свою акцію вони планують розпочати о 7:00.

    Про це повідомляється в групі «Авто Євро Сила» у Facebook.

    «Автовласники з усієї України о 7:00 збираються біля КП основних в’їздів до Києва, частково обмежуючи рух, а також спалюючи гуму на знак попередження проти затягування прийняття законопроекту 5567», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином автомобілісти вимагатимуть ухвалити законопроект 5567, який дозволить українцям не розмитнювати ввезені з-за кордону машини з іноземною реєстрацією. При цьому власник авто повинен буде щорічно платити державі відсоток від митного збору.

    Джерело: Соцпортал

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