Завтра власники машин з іноземною реєстрацією перекриють в’їзди у Київ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дістатися роботи буде нелегко

У вівторок, 24 січня, власники машин з іноземними автомобільними номерами збираються частково перекрити всі в’їзди до Києва. Свою акцію вони планують розпочати о 7:00.

Про це повідомляється в групі «Авто Євро Сила» у Facebook.

«Автовласники з усієї України о 7:00 збираються біля КП основних в’їздів до Києва, частково обмежуючи рух, а також спалюючи гуму на знак попередження проти затягування прийняття законопроекту 5567», – йдеться в повідомленні.

Таким чином автомобілісти вимагатимуть ухвалити законопроект 5567, який дозволить українцям не розмитнювати ввезені з-за кордону машини з іноземною реєстрацією. При цьому власник авто повинен буде щорічно платити державі відсоток від митного збору.

Джерело: Соцпортал