Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста

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Водій загинув. Пасажиру відірвало руку

Сьогодні, вранці, у Києві сталася трагедія. На проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу.

Як йдеться у повідомленні, таксист не впорався з керуванням, пізно помітив опору моста, викрутив кермо вліво і врізався у відбійник правим боком.

Від удару паасажиру відірвало руку. Його госпіталізувала швидка в реанімацію.

Водій загинув на місці.

Гальмівний шлях автомобіля близько 35 метрів. Уламки розкидані на три зустрічних смуги ...

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартира. В квартирі знаходилося дві жінки 70 та 40 років та двоє дітей віком 2 та 4 років років.

Джерело: dtp.kiev.uа