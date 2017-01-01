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    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста

    • Сьогодні, 23:01
    • Розсилка

    Водій загинув. Пасажиру відірвало руку

    Сьогодні, вранці, у Києві сталася трагедія. На проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу.

    Як йдеться у повідомленні, таксист не впорався з керуванням, пізно помітив опору моста, викрутив кермо вліво і врізався у відбійник правим боком.

    Від удару паасажиру відірвало руку. Його госпіталізувала швидка в реанімацію.

    Водій загинув на місці.

    Гальмівний шлях автомобіля близько 35 метрів. Уламки розкидані на три зустрічних смуги ...

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартираВ квартирі знаходилося дві жінки 70 та 40 років та двоє дітей віком 2 та 4 років років. 

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    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста
    Жахлива ДТП у столиці: таксі влетіло в опору моста

    Джерело: dtp.kiev.uа

    таксі трагедія ДТП Київ
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