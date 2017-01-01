Жертвою зґвалтування в столиці стала 20-річна студентка (фото)

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За даними поліції, дівчина сама пропонувала в соцмережах інтимні послуги

У поліції розкрили деталі жорсткого злочину, який стався в Шевченківському районі. Нагадаємо, двоє хлопців зґвалтували і пограбували дівчину, з якою познайомилися в соцмережах.

Як розповіли в ГУ НП Києва, жертвою стала 20-річна уродженка Хмельницької області. «За заявою студентки було розпочато досудове розслідування. Як пояснила потерпіла, вона створила сторінку в соцмережах з оголошенням про надання інтимних послуг за гроші. В результаті вона отримала запрошення від незнайомця приїхати до нього для надання таких послуг на вул. Ванди Василевської. Її зустрів хлопець, вони піднялися в квартиру, де вже знаходився ще один чоловік у медичній масці на обличчі. Погрожуючи ножем, він вступив з дівчиною в статевий контакт, після чого відібрав сумочку з телефоном і 400 грн», – повідомили в ГУ НП Києва.

Після злочину всі троє вийшли на вулицю. Зловмисники відпустили потерпілу, а самі пішли в невідомому напрямку. Співробітникам поліції їх вдалося затримати. Це 20-річний і 22-річний уродженці Сумської області, раніше не судимі. Відкрито кримінальне провадження у ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) КК. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Джерело: Сегодня