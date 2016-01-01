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    Жителям Троєщини радять не пити воду з крана

    • 20 Грудня, 21:05
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    21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде здійснювати планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі.

    Йдеться про трубопроводи по вулиці Закревського. У будинках, розташованих по цій вулиці, воду вночі краще не пити.

    Про це стало відомо з повідомлення прес-служби АК «Київводоканал».

    Згідно зі щорічним графіком, 21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде проводити планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі. Зокрема будуть промивати трубопроводи по вул. Миколи Закревського - від вул. Володимира Маяковського до вул. Теодора Драйзера.

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    Профілактика проводиться вночі, щоб не створювати незручності киянам.

    «Поки будуть проводитися роботи, можливе тимчасове погіршення якості води з крана. Однак якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху, користуватися такою водою цілком безпечно «, - сказано в повідомленні.

    У «Київводоканалі» стверджують, що промивка - це обов'язкова профілактика, необхідна для очищення труб від можливого осаду.

    Джерело: КиевVласть

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    Київводоканал
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