Жителям Троєщини радять не пити воду з крана

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21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде здійснювати планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі.

Йдеться про трубопроводи по вулиці Закревського. У будинках, розташованих по цій вулиці, воду вночі краще не пити.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби АК «Київводоканал».

Згідно зі щорічним графіком, 21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде проводити планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі. Зокрема будуть промивати трубопроводи по вул. Миколи Закревського - від вул. Володимира Маяковського до вул. Теодора Драйзера.

Профілактика проводиться вночі, щоб не створювати незручності киянам.

«Поки будуть проводитися роботи, можливе тимчасове погіршення якості води з крана. Однак якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху, користуватися такою водою цілком безпечно «, - сказано в повідомленні.

У «Київводоканалі» стверджують, що промивка - це обов'язкова профілактика, необхідна для очищення труб від можливого осаду.

Джерело: КиевVласть