Жителям Троєщини радять не пити воду з крана
- 20 Грудня, 21:05
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Розсилка
21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде здійснювати планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі.
Йдеться про трубопроводи по вулиці Закревського. У будинках, розташованих по цій вулиці, воду вночі краще не пити.
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби АК «Київводоканал».
Згідно зі щорічним графіком, 21 грудня, з 00:30 до 5:45, «Київводоканал» буде проводити планову профілактичну промивку мереж в Деснянському районі. Зокрема будуть промивати трубопроводи по вул. Миколи Закревського - від вул. Володимира Маяковського до вул. Теодора Драйзера.
Профілактика проводиться вночі, щоб не створювати незручності киянам.
«Поки будуть проводитися роботи, можливе тимчасове погіршення якості води з крана. Однак якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху, користуватися такою водою цілком безпечно «, - сказано в повідомленні.
У «Київводоканалі» стверджують, що промивка - це обов'язкова профілактика, необхідна для очищення труб від можливого осаду.
Джерело: КиевVласть