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    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва

    • Сьогодні, 09:01
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    Благоустрій Києва
    Благоустрій Києва

    Багато-які із зразків хочеться негайно «розбачити»

    Безумовно киянам хочеться жити у красивих і приємних для ока дворах, ходити чистими та доглянутими вулицями, тому, коли до благоустрою міста не доходять руки у комунальників, за справу беруться самі жителі столиці.

    Проте в деяких випадках краще б все залишалося, як було.

    Дитячий майданчик своїми руками

    Чебурашка з каструль, гігантські кульбаби з пластикових пляшок, прикраси зі старих дисків — таке застосування кияни знайшли для непотребу. Все, що шкода було викинути, знесли на дитячий майданчик - господарський народ.

    Побілені бордюри, дерева і стовпи

    Білити декоративні дерева і малі архітектурні форми в Києві заборонено вже 11 років. Однак, комунальників це не зупиняє. Навряд чи хтось з них бачив відповідне рішення Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ або хоча б знає про його існування.

    При цьому білять не всі, а лише обрані об'єкти. Часто побілений бордюр сусідить з недоторканим сірим.

    Побілку стовбурів дерев пояснюють тим, що тварини і комахи можуть погризти кору, проте, як пояснити в такому випадку побілку стовпів — незрозуміло.

    Покришки - наше все

    Шини — найпопулярніший у місті будматеріал в спальних районах столиці. Вони стають і огорожею, і діжкою для рослин, й іграшками для дітей.

    Творчість «Київзеленбуду»

    «Київзеленбуд» взагалі вражає полярністю своїх шедеврів. Іноді у них виходять чудові квіткові композиції, а іноді хочеться сказати, що ти не з цієї країни.

    Підбірка фото з кращими зразками київського жлоб-дизайну від городян і комунальників:

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    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва
    «Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва

    Джерело: Znaj.ua

    Джерело: Наш Киев

    ЖКГ Київ благоустрій
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