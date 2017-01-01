«Жлоб-дизайн» столиці: у соцмережах висміяли жахливі приклади «благоустрою» Києва

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Благоустрій Києва

Багато-які із зразків хочеться негайно «розбачити»

Безумовно киянам хочеться жити у красивих і приємних для ока дворах, ходити чистими та доглянутими вулицями, тому, коли до благоустрою міста не доходять руки у комунальників, за справу беруться самі жителі столиці.

Проте в деяких випадках краще б все залишалося, як було.

Дитячий майданчик своїми руками

Чебурашка з каструль, гігантські кульбаби з пластикових пляшок, прикраси зі старих дисків — таке застосування кияни знайшли для непотребу. Все, що шкода було викинути, знесли на дитячий майданчик - господарський народ.

Побілені бордюри, дерева і стовпи

Білити декоративні дерева і малі архітектурні форми в Києві заборонено вже 11 років. Однак, комунальників це не зупиняє. Навряд чи хтось з них бачив відповідне рішення Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ або хоча б знає про його існування.

При цьому білять не всі, а лише обрані об'єкти. Часто побілений бордюр сусідить з недоторканим сірим.

Побілку стовбурів дерев пояснюють тим, що тварини і комахи можуть погризти кору, проте, як пояснити в такому випадку побілку стовпів — незрозуміло.

Покришки - наше все

Шини — найпопулярніший у місті будматеріал в спальних районах столиці. Вони стають і огорожею, і діжкою для рослин, й іграшками для дітей.

Творчість «Київзеленбуду»

«Київзеленбуд» взагалі вражає полярністю своїх шедеврів. Іноді у них виходять чудові квіткові композиції, а іноді хочеться сказати, що ти не з цієї країни.

Підбірка фото з кращими зразками київського жлоб-дизайну від городян і комунальників:

Джерело: Znaj.ua

Джерело: Наш Киев